Правозащитники: в Крыму предпринимателей заставляют обеспечить явку на "выборах"

В оккупированном Крыму на нескольких предприятиях Керчи руководителей обязали обеспечить явку своих подчиненных на "выборах" президента РФ 18 марта.

Об этом сообщает в субботу Крымская правозащитная группа, в целях безопасности не указывая данные своих источников, проживающих на оккупированной территории.

"Руководителей как минимум двух крупных предприятий Керчи, в которых работает более 100 сотрудников, обязали обеспечить явку своих подчиненных на выборы (без указания за кого голосовать). Руководители этих предприятий получили устные распоряжения от администрации города о проведении такого контроля", — сообщил один из источников.

По его словам, в течение воскресенья 18 марта руководители будут отчитываться перед сотрудниками горадминистраций по несколько раз в день о том, сколько их сотрудников проголосовало.

Еще одни источник, работающий в третьем, бюджетном, предприятии города подтвердил, что сотрудникам этого предприятия велели отзваниваться руководителю после того, как они проголосуют на своих избирательных участках.

Также от другого крымчанина КПГ стало известно, что руководство "Черноморнефтегаза" угрожает своим сотрудникам увольнением в случае неявки на избирательные участки.

Кроме того, как минимум в четырех школах Керчи и в двух школах Симферополя на родительских собраниях рассказывали родителям о необходимости идти на выборы и "выполнять свой гражданский долг". Об этом сообщили родители учеников этих школ.

Родителям симферопольской школы предложили отчитаться по Вайберу об участии в выборах: указать свою фамилию, избирательный участок и время голосования.

"Директор одной из феодосийских школ дал распоряжение учителям, чтобы они предупредили родителей о том, что надо обязательно идти голосовать. Аналогичную "разъяснительную работу" с родителями по поводу обязательного участия в выборах 18 марта поручили проводить учителям в Кировском районе Крыма", — сообщают источники КПГ в этих городах.

В Джанкое учителей младших классов одной из школ под подпись обязали явиться на избирательные участки под угрозой увольнения, сообщил источник в этой школе.

В одном из крымских университетов старшинам и старостам групп велели проверять явку по избирательным спискам. В этом же институте на родительском собрании преподаватели призывали родителей идти голосовать, сообщил источник в этом ВУЗе.