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У Львові голову РДА Гниду спіймали на хабарі

Субота, 17 березня 2018, 20:28
Тарас Гнида
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У Львові поліція затримала голову райадміністрації на хабарі у 105 тисяч гривень.

Про це повідомив заступник начальника Департаменту захисту економіки Нацполіції Руслан Марчук, йдеться на сайті Нацполіції.

Чиновник вимагав та одержував неправомірну вигоду за невтручання у господарську діяльність суб’єктів господарювання, що працюють на території району. А також вирішував питання працевлаштування громадян в органи місцевого самоврядування.

 
Фото прес-служби Нацполіції

"Хабарі одержував як від суб’єктів господарювання, так і від громадян. Якщо в першому випадку підприємці платили йому за лояльність, то в другому за лобіювання інтересів", - повідомив Марчук.

Правоохоронці задокументували факт вимагання посадовцем 105 тисяч гривень неправомірної вигоди за вирішення аналогічних питань. Зловмисник зазначив, що вказана суму повинна бути перерахована за надання певних послуг особистого характеру.

 

16 березня у Львові оперативниками Управління захисту економіки у Львівській області Нацполіції, слідчими обласної поліції за процесуального керівництва прокуратури області затримали голову районної адміністрації.

Правоохоронці вилучили підтверджуючу квитанцію про проведення розрахунків за послуги на вказану суму, яку чиновник отримав у якості хабара. Окрім квитанції, правоохоронці додатково вилучили і гроші.

 

Наразі тривають процесуальні заходи, вирішується питання затримання фігуранта справи у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За вчинення даного злочину голові РДА може загрожувати позбавленням волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Разом з тим, як повідомляє Zaxid.net, мова йде про голову Залізничної райадміністрації Тараса Гниду.

У Львівській міськраді заявили, що на час розслідування посадовця відсторонили від посади.

"Неприпустимо, щоб в органах місцевого самоврядування працювали нечесні люди. Вимагаємо від поліції об’єктивного розслідування", – заявив міський голова Львова Андрій Садовий.

Тарас Гнида працює головою Залізничної райадміністрації з грудня 2017 року. До того часу він два роки був керівником Франківської райадміністрації Львова.

"Українська правда" у Threads

Теми: Львівполіціяхабар
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