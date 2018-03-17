Во Львове председателя РГА Гниду поймали на взятке

Во Львове полиция задержала главу райадминистрации на взятке в 105 тысяч гривен.

Об этом сообщил заместитель начальника Департамента защиты экономики Нацполиции Руслан Марчук, говорится на сайте Нацполиции.

Чиновник требовал и получал неправомерную выгоду за невмешательство в хозяйственную деятельность субъектов хозяйствования, работающих на территории района. А также решал вопросы трудоустройства граждан в органы местного самоуправления.

"Взятки получал как от субъектов хозяйствования, так и от граждан. Если в первом случае предприниматели платили ему за лояльность, то во втором за лоббирование интересов", - сообщил Марчук.

Правоохранители задокументировали факт вымогательства должностным лицом 105 тысяч гривен неправомерной выгоды за решение аналогичных вопросов. Злоумышленник отметил, что указанная сумму должна быть перечислена за предоставление определенных услуг личного характера.

16 марта во Львове оперативники Управления защиты экономики во Львовской области Нацполиции, следователи областной полиции при процессуальном руководстве прокуратуры области задержали председателя районной администрации.

Правоохранители изъяли подтверждающую квитанцию ​​о проведении расчетов за услуги на указанную сумму, которую чиновник получил в качестве взятки. Кроме квитанции, правоохранители дополнительно изъяли и деньги.

Сейчас продолжаются процессуальные меры, решается вопрос задержания фигуранта дела в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

За совершение данного преступления главе РГА может грозить лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Вместе с тем, как сообщает Zaxid.net, речь идет о главе Железнодорожной райадминистрации Тарасе Гниде.

Во Львовском горсовете заявили, что на время расследования чиновника отстранили от должности.

"Недопустимо, чтобы в органах местного самоуправления работали нечестные люди. Требуем от полиции объективного расследования", - заявил городской голова Львова Андрей Садовый.

Тарас Гнида работает председателем Железнодорожной райадминистрации с декабря 2017 года. До того времени он два года был руководителем Франковской райадминистрации Львова.