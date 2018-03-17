"Рух нових сил" заявляє про затримання активістів у центрі Києва

3848 переглядів
Субота, 17 березня 2018, 22:11

Поліція затримала активістів "Руху нових сил", які хотіли встановити сцену на Майдані незалежності для маршу, що планується на неділю.

Про це повідомляється на сторінці партії в Facebook.

"Силовики заблокували грузовик зі сценою, а тепер забирають у відділки активістів! За попередньою інформацію забрали водія грузовика та активіста Ігора Терещенко, ймовірно їх відвезли до Шевченківського відділення поліції", - повідомили в партії.

Разом з тим, як повідомляє "Громадське", правоохоронці заблокували вантажний автомобіль представників "Руху нових сил" на Європейській площі біля готелю "Дніпро".

Навколо перебуває близько 200 поліцейських та нацгвардійців.

За словами представника "Руху нових сил" Володимира Гавриша, 6 березня вони подали заявку до Київради щодо проведення мирної акції біля Майдану Незалежності 19 березня.

У суботу близько 18-ї їхній автомобіль виїхав для встановлення сцени, однак його заблокували правоохоронці.

 

"Вони кажуть про те, що надійшов дзвінок, і в машині знаходиться щось небезпечне. Ми запропонували перевірити її в нашій присутності, але нам доступ не дали.  Попри те, що там наше майно", — сказав Гавриш.

 

Представники поліції зазначили, що мають право блокувати автівку, адже отримали відповідний дзвінок про можливу небезпеку.

"Ми отримали дзвінок з повідомленням про те, що в машині містяться небезпечні предмети. Маємо перевірити. Триває перевірка", — зазначив поліцейський.

Користуєтесь Telegram? Підписуйтесь на наш канал "УП. Кляті питання"
Теми: поліція Саакашвілі акції
powered by lun.ua
По темі
У Львові голову РДА Гниду спіймали на хабарі 17 березня 2018, 21:28
На Одещині затримали 4 злочинців, що викрадали людей задля викупу 17 березня 2018, 12:29
У Києві посилили безпеку, на вулиці вивели збройні патрулі 16 березня 2018, 17:19
Усі новини
Головні новини
"Рух нових сил" заявляє про затримання активістів у центрі Києва
У Львові голову РДА Гниду спіймали на хабарі
РФ розв'язала нову гонку озброєнь і є найбільшою загрозою - Горбулін
Міноборони купило на 72 млн димову суміш для страйкболу й кіно
Усі новини
спорт

У Києві проведуть забіг заради відкриття сортувальних станцій сміття

Досвід

"Якісну кав’ярню не визначити за зовнішнім виглядом" – Слава Бабич, кавовий чемпіон світу