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"Рух нових сил" заявляет о задержании активистов в центре Киева

Суббота, 17 марта 2018, 21:11
Рух нових сил заявляет о задержании активистов в центре Киева

Полиция задержала активистов "Руху нових сил", которые хотели установить сцену на Майдане независимости для марша, запланированного на воскресенье.

Об этом сообщается на странице партии в Facebook.

"Силовики заблокировали грузовик со сценой, а теперь забирают в участки активистов! По предварительной информации забрали водителя грузовика и активиста Игоря Терещенко, вероятно их отвезли в Шевченковское отделения полиции", - сообщили в партии.

Вместе с тем, как сообщает "Громадське", правоохранители заблокировали грузовой автомобиль представителей "Руху нових сил" на Европейской площади возле гостиницы "Днепр".

Вокруг находится около 200 полицейских и нацгвардейцев.

По словам представителя "Руху нових сил" Владимира Гавриша, 6 марта они подали заявку в Киевсовет на проведение мирной акции возле Майдана Независимости 18 марта.

В субботу около 18:00 их автомобиль выехал для установления сцены, однако его заблокировали правоохранители.

 

"Они говорят о том, что поступил звонок, и в машине находится что-то опасное. Мы предложили проверить ее в нашем присутствии, но нам доступа не дали. Несмотря на то, что там наше имущество", - сказал Гавриш.

 

Представители полиции отметили, что имеют право блокировать автомобиль, ведь получили соответствующий звонок о возможной опасности.

"Мы получили звонок с сообщением о том, что в машине находятся опасные предметы. Должны проверить. Продолжается проверка", - отметил полицейский.

Темы: полицияСаакашвилиакции
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