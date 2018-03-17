ОБСЄ за добу зафіксувала більше 60 вибухів на Донбасі

Спостережна місія ОБСЄ на Донбасі за період з 19:30 15 березня по 19:30 16 березня зафіксувала 63 вибухи.

Про це йдеться у звіті організації від 17 березня.

"У Донецькій області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, водночас зафіксувавши меншу кількість вибухів (орієнтовно 52 проти приблизно 140)", - повідомили спостерігачі.

"У Луганській області СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, тим не менше зафіксувавши більше вибухів (зокрема 11), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (7 вибухів)", - наголосили в ОБСЄ.

"У підконтрольних урядові районах Місія зафіксувала такі порушення ліній відведення: 6 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм) неподалік від н.п. Анадоль, 2 самохідні гаубиці (2С3 "Акація", 152 мм), що стояли на подвір’ях двох будинків у н.п. Відродження, зенітний ракетний комплекс (9К33 "Оса"), що стояв на житловій вулиці поруч із будинками в н.п. Клинове", - йдеться у звіті.

"У непідконтрольних урядові районах спостерігачі зафіксували 4 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ; БМ-21 "Град", 122 мм) поблизу н.п. Новоамвросіївське, що є порушенням ліній відведення.

15 березня безпілотний літальний міні-апарат СММ зафіксував 6 танків (три Т-64 і три Т-72), 2 самохідні гаубиці (2С1), а також 3 одиниці буксируваної артилерії (Д-20, 152 мм) біля н.п. Новоселівка", - підкреслили у Місії.

"За лініями відведення, проте за межами визначених місць зберігання спостерігачі бачили три військові вантажівки (УРАЛ), що перевозили три РСЗВ у північному напрямку неподалік від н.п. Краматорськ", - зазначили в ОБСЄ.