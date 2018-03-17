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ОБСЕ за сутки зафиксировала более 60 взрывов на Донбассе

Суббота, 17 марта 2018, 23:02

Наблюдательная миссия ОБСЕ на Донбассе за период с 19:30 15 марта по 19:30 16 марта зафиксировала 63 взрыва.

Об этом говорится в отчете организации от 17 марта.

"В Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, одновременно зафиксировав меньшее количество взрывов (ориентировочно 52 против примерно 140)", - сообщили наблюдатели.

"В Луганской области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, тем не менее зафиксировав больше взрывов (11), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (7 взрывов)", - отметили в ОБСЕ.

"В подконтрольных правительству районах Миссия зафиксировала такие нарушения линий отвода: 6 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм) возле н.п. Анадоль, 2 самоходные гаубицы (2С3 "Акация", 152 мм), которые стояли во дворах двух домов в н.п. Видродження, зенитный ракетный комплекс (9К33 "Оса"), который стоял на жилой улице рядом с домами в н.п. Клиновое", - говорится в отчете.

"В неподконтрольных правительству районах наблюдатели зафиксировали 4 реактивные системы залпового огня (РСЗО; БМ-21 "Град", 122 мм) возле н.п. Новоамвросиевское, что является нарушением линий отвода.

15 марта беспилотный летательный мини-аппарат СММ зафиксировал 6 танков (три Т-64 и три Т-72), 2 самоходные гаубицы (2С1), а также 3 единицы буксируемой артиллерии (Д-20, 152 мм) возле н.п. Новоселовка", - подчеркнули в Миссии.

"За линиями отвода, но за пределами определенных мест хранения наблюдатели видели три военных грузовика (УРАЛ), перевозивших три РСЗО в северном направлении неподалеку от н.п. Краматорск", - отметили в ОБСЕ.

Темы: ДонбассОБСЕ
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