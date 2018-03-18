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З початку року унаслідок пожеж в Україні загинули понад 600 людей

Неділя, 18 березня 2018, 00:51

З початку 2018 року у результаті пожеж в Україні загинули понад 600 людей, постраждали - майже 350.

Про це йдеться у звіті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, за минулу добу на пожежах в Україні загинуло 5 людей.

Як доповіли в ДСНС, цьогоріч зафіксовано 9562 пожежі в Україні, з яких у житловому секторі - 6226, на виробничій сфері - 485, на транспорті - 663, інші - 2188.

У відомстві повідомили, що в цьому році вдалося врятувати 469 людей, троє з них - протягом минулої доби.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДСНС
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