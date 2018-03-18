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С начала года вследствие пожаров в Украине погибли более 600 человек

Воскресенье, 18 марта 2018, 00:51

С начала 2018 года в результате пожаров в Украине погибли более 600 человек, пострадали - почти 350.

Об этом говорится в отчете Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, за минувшие сутки на пожарах в Украине погибло 5 человек.

Как доложили в ГСЧС, в этом году зафиксировано 9562 пожара в Украине, из которых в жилом секторе - 6226, на производственной сфере - 485, на транспорте - 663, другие - 2188.

В ведомстве сообщили, что в этом году удалось спасти 469 человек, трое из которых - в течение минувших суток.

Темы: ГСЧС
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