Екс-заступник голови ФБР передав Мюллеру інформацію про зв'язки Трампа з РФ - ЗМІ

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Неділя, 18 березня 2018, 03:43

Екс-заступник глави ФБР Ендрю Маккейб володіє секретною інформацією про президента США Дональда Трампа, яка може нашкодити йому з огляду на розслідування про зв'язки Трампа з РФ.

Про це повідомляє AP з посиланням на джерела.

За інформацією джерел, записи можуть містити подробиці розмов між Трампом і Маккейбом. 

Зазначається, що інформація вже передана спецпрокурору США  у "справі РФ" Роберту Мюллеру. 

Як відомо, генеральний прокурор США Джефф Сешнс звільнив екс-заступника глави ФБР Ендрю Маккейба менш ніж за два дні до його виходу на пенсію.

Повідомляється, що причиною звільнення стало те, що Маккейб злив секретну інформацію в ЗМІ, а також надав неправдиву інформацію слідчим Мін'юсту.

У своїй гнівній заяві Маккейб зазначив, що його звільнення є частиною більш широких зусиль з дискредитації ФБР та розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо зв'язків команди Трампа з РФ.

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Теми: США Трамп Росія
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