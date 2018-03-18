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Экс-заместитель главы ФБР передал Мюллеру информацию о связях Трампа с РФ - СМИ

Воскресенье, 18 марта 2018, 02:43
Экс-заместитель главы ФБР передал Мюллеру информацию о связях Трампа с РФ - СМИ

Экс-заместитель главы ФБР Эндрю Маккейб владеет секретной информацией о президенте США Дональда Трампа, которая может навредить ему, учитывая расследование о связи Трампа с РФ.

Об этом сообщает AP со ссылкой на источники.

По информации источников, записи могут содержать подробности разговоров между Трампом и Маккейбом.

Отмечается, что информация уже передана спецпрокурору США по "делу РФ" Роберту Мюллеру.

Как известно, генеральный прокурор США Джефф Сешнс уволил экс-заместителя главы ФБР Эндрю Маккейба менее чем за два дня до его выхода на пенсию.

Сообщается, что причиной увольнения стало то, что Маккейб слил секретную информацию в СМИ, а также предоставил ложную информацию следователям Минюста.

В своем гневном заявлении Маккейб отметил, что его увольнение является частью более широких усилий по дискредитации ФБР и расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по связям команды Трампа с РФ.

Темы: СШАТрампРосcия
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