Польща закликала РФ припинити окупацію Криму

Росія "болісно відчуватиме наслідки у вигляді санкцій та ізоляції", якщо не почне дотримуватися міжнародного права.

Про це йдеться у заяві МЗС Польщі до четвертої річниці окупації Криму.

"Ми висловлюємо рішучий протест проти дій РФ щодо України. Ми підтримуємо територіальну цілісність України і вважаємо Крим частиною території країни", - наголосили в МЗС.

"Разом із демократичною міжнародною спільнотою поновлюємо заклик до Росії припинити окупацію Криму і відмовитися від обраної стратегії використання сили до реалізації закордонної політики", - йдеться у заяві.

"Ми не погоджуємося з політикою агресії і залякування, зокрема й щодо національних меншин у Криму", - підкреслили у Варшаві.