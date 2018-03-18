Польща закликала РФ припинити окупацію Криму

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Неділя, 18 березня 2018, 04:34

Росія "болісно відчуватиме наслідки у вигляді санкцій та ізоляції", якщо не почне дотримуватися міжнародного права.

Про це йдеться у заяві МЗС Польщі до четвертої річниці окупації Криму.

"Ми висловлюємо рішучий протест проти дій РФ щодо України. Ми підтримуємо територіальну цілісність України і вважаємо Крим частиною території країни", - наголосили в МЗС.

"Разом із демократичною міжнародною спільнотою поновлюємо заклик до Росії припинити окупацію Криму і відмовитися від обраної стратегії використання сили до реалізації закордонної політики", - йдеться у заяві.

"Ми не погоджуємося з політикою агресії і залякування, зокрема й щодо національних меншин у Криму", - підкреслили у Варшаві.

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Теми: Крим Польща Росія
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