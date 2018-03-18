Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Польща закликала РФ припинити окупацію Криму

Неділя, 18 березня 2018, 03:34

Росія "болісно відчуватиме наслідки у вигляді санкцій та ізоляції", якщо не почне дотримуватися міжнародного права.

Про це йдеться у заяві МЗС Польщі до четвертої річниці окупації Криму.

"Ми висловлюємо рішучий протест проти дій РФ щодо України. Ми підтримуємо територіальну цілісність України і вважаємо Крим частиною території країни", - наголосили в МЗС.

"Разом із демократичною міжнародною спільнотою поновлюємо заклик до Росії припинити окупацію Криму і відмовитися від обраної стратегії використання сили до реалізації закордонної політики", - йдеться у заяві.

"Ми не погоджуємося з політикою агресії і залякування, зокрема й щодо національних меншин у Криму", - підкреслили у Варшаві.

Теми: КримПольщаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Усі новини...
Крим
На полігоні окупантів у Криму вже кілька годин триває детонація 
Окупанти кажуть про пожежу на полігоні в Криму, евакуюють понад 2 тисячі осіб
Гідроцикли з вибухівкою: в РФ висунули екшн-версію атаки на Кримській міст – ЗМІ
Останні новини
16:22
Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ
16:12
Фінляндія відкриє кордон з Росією у двох місцях
16:11
МВФ надав новий перелік структурних маяків за програмою EFF для України
16:10
Україна пообіцяла до літа переобрати 24 суддів ВАКС – меморандум з МВФ
16:01
Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство
16:00
ВООЗ фіксує сплеск респіраторних і шлункових захворювань у Газі
15:41
фотоГУР атакувало податкову систему Росії
15:32
ЄСПЛ постановив, що Польща повинна визнати одностатеві партнерства
15:14
відео"Коли у тебе Київстар і живеш на Теремках": українці відреагували на закриття метро та збій зв’язку
15:05
Кібератаку на "Київстар" розслідує СБУ: можлива причетність спецлужб РФ
Усі новини...
Реклама: