Польща закликала РФ припинити окупацію Криму
Неділя, 18 березня 2018, 03:34
Росія "болісно відчуватиме наслідки у вигляді санкцій та ізоляції", якщо не почне дотримуватися міжнародного права.
Про це йдеться у заяві МЗС Польщі до четвертої річниці окупації Криму.
"Ми висловлюємо рішучий протест проти дій РФ щодо України. Ми підтримуємо територіальну цілісність України і вважаємо Крим частиною території країни", - наголосили в МЗС.
"Разом із демократичною міжнародною спільнотою поновлюємо заклик до Росії припинити окупацію Криму і відмовитися від обраної стратегії використання сили до реалізації закордонної політики", - йдеться у заяві.
"Ми не погоджуємося з політикою агресії і залякування, зокрема й щодо національних меншин у Криму", - підкреслили у Варшаві.