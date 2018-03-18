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Польша призвала РФ прекратить оккупацию Крыма

Воскресенье, 18 марта 2018, 03:34

Россия "будет болезненно чувствовать последствия в виде санкций и изоляции", если не начнет придерживаться норм международного права.

Об этом говорится в заявлении МИД Польши к четвертой годовщине оккупации Крыма.

"Мы выражаем решительный протест против действий РФ в отношении Украины. Мы поддерживаем территориальную целостность Украины и считаем Крым частью территории страны", - отметили в МИД.

"Вместе с демократическим международным сообществом возобновляем призыв к России прекратить оккупацию Крыма и отказаться от выбранной стратегии использования силы в реализации внешней политики", - говорится в заявлении.

"Мы не согласны с политикой агрессии и запугивания, в частности в отношении национальных меньшинств в Крыму", - подчеркнули в Варшаве.

Темы: КрымПольшаРосcия
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