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ЗМІ: Атака російських хакерів на урядову мережу ФРН завершилася невдачею

Неділя, 18 березня 2018, 06:20

Кібератака на урядову мережу ФРН, ймовірно, завершилася невдачею: хакерам не вдалося отримати доступ до захищеної урядової мережі.

Про це повідомляє Bild am Sonntag, передає DW.

За словами джерел зі спецслужб, хакери змогли проникнути до серверів німецького МЗС через мережеву інфраструктуру курсів підвищення кваліфікації для німецьких дипломатів і встановити на комп'ютерах шкідливі програми.

Але їм не вдалося отримати доступ до мережі за межами цього з'єднання. Зокрема, у хакерів не було доступу до документів МЗС і прав адміністратора.

Наприкінці лютого стало відомо, що хакерська група APT28, яку зазвичай пов’язують з Росією, атакувала сервери МЗС і Міноборони Німеччини.

На думку багатьох експертів з кібербезпеки, за хакерською групою APT28 стоять пов'язані з російським урядом агенції. У 2015 році ця група вчинила атаку на Бундестаг.

Теми: НімеччинаРосіяхакери
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