СМИ: Атака российских хакеров на правительственную сеть ФРГ завершилась неудачей
Кибератака на правительственную сеть ФРГ, по-видимому, завершилась неудачей: хакерам не удалось получить доступ к защищенной правительственной сети.
Об этом сообщает Bild am Sonntag, передает DW.
По словам источников из спецслужб, хакеры смогли проникнуть в серверы немецкого МИД через сетевую инфраструктуру курсов повышения квалификации для немецких дипломатов и установить на компьютерах вредоносные программы.
Но им не удалось получить доступ к сети за пределами этого соединения. В частности, у хакеров не было доступа к документам МИД и правам администратора.
В конце февраля стало известно, что хакерская группа APT28, которую обычно связывают с Россией, атаковала серверы МИД и Минобороны Германии.
По мнению многих экспертов по кибербезопасности, за хакерской группой ATP28 стоят связанніе с российским правительством агентства. В 2015 году эта группа совершила атаку на Бундестаг.