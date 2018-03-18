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На КПВВ "Майорське" вибухнула граната: загинув прикордонник

Неділя, 18 березня 2018, 08:15
На КПВВ Майорське вибухнула граната: загинув прикордонник

На Донеччині в результаті розриву гранати загинув військовослужбовець Краматорського прикордонного загону, ще один дістав поранення.

Як повідомляє Держприкордонслужба, у суботу ввечері в одному з бліндажів у прикордонного наряду, що здійснював прикриття та охорону КПВВ "Майорське", поки що з невідомих причин, здетонувала ручна осколкова граната.

В результаті два військовослужбовці отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Постраждалим була оперативно надана первинна медична допомога та організована доставка до Бахмутської центральної міської лікарні.

"На жаль, один з прикордонників 1996 року народження від отриманих поранень помер в лікарні, стан іншого - середньої тяжкості. Призначено спеціальне розслідування, встановлюються всі обставини трагічного випадку", - повідомили в Держприкордонслужбі.

Теми: ДонбасПрикордонна служба
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