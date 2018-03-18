На КПВВ "Майорское" разорвалась граната: погиб пограничник

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Воскресенье, 18 марта 2018, 09:15

В Донецкой области в результате разрыва гранаты погиб военнослужащий Краматорского пограничного отряда, еще один получил ранения.

Как сообщает Госпогранслужба, в субботу вечером в одном из блиндажей у пограничного наряда, который осуществлял прикрытие и охрану КПВВ "Майорское", пока по неизвестным причинам, сдетонировала ручная осколочная граната.

В результате двое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

Пострадавшим была оперативно предоставлена ​​первичная медицинская помощь и организована доставка в Бахмутскую центральную городскую больницу.

"К сожалению, один из пограничников 1996 года рождения от полученных ранений скончался в больнице, состояние другого - средней тяжести. Назначено специальное расследование, устанавливаются все обстоятельства трагического случая", - сообщили в Госпогранслужбе.

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Темы: Донбасс Пограничная служба
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