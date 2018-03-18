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У Києві в неділю змінили рух тролейбусів і автобусів

Неділя, 18 березня 2018, 09:35

У зв'язку з перекриттям поліцією Повітрофлотського проспекту біля посольства РФ у Києві та проведенням заходів на Хрещатику внесено зміни до маршрутів руху тролейбусів та автобусів.

Як повідомляє "Київпастранс", на час перекриття вулиці біля посольства РФ роботу тролейбусів маршрутів №№8,9,17,19,19Д та автобусів організовано зі змінами:

- рух тролейбусів маршруту №8 курсує: вул.Смілянська до Севастопольської пл. по маршруту - Чоколовський бульвар - вул.Пітерська - вул. Курська далі по маршруту;

- рух тролейбусів маршруту №9 курсує: Аеропорт "Київ"- Севастопольська пл. -Чоколовський бульвар - вул.Пітерська - вул.Курська далі по маршруту. У зворотному напрямку тролейбуси маршрутів №№8,9: пл.Л.Толстого -пр.Перемоги - вул.Довженко - Дегтярівський шляхопровід - вул.Довженко-вул.Гетьмана - Севастопольська пл., далі за маршрутом;

- рух тролейбусів маршруту №17 курсує: з пл.Космонавтів по маршруту а в зворотному напрямку, пл.Толстого - пр.Перемоги - вул.Довженко -Дегтярівський шляхопровід - вул.Довженко - вул.Гетьмана - Севастопольська пл. - Повітрофлотський пр. - вул.Антонова - пл.Космонавтів;

- рух тролейбусів маршруту №19 курсує: з пл.Космонавтів по маршруту а в зворотному напрямку, вул.Ольжича - вул.Теліги - вул.Довженка - вул.Гетьмана - Севастопольська пл. - вул.Антонова - пл.Космонавтів;

- рух тролейбусів маршруту №19Д – закрито.

- рух автобусів маршруту №119 організовано: вул.Касьяна до Солом янської пл. по маршруту, далі вул.Липківського - вул.Толстого - вул.Саксаганського -пр.Перемоги, далі по маршруту, назад пр.Перемоги - вул.Старовокзальна-вул.Жилянська - вул.Толстого - вул.Липківського - Повітрофлотський пр., далі за власною схемою маршруту.

Крім того, у зв'язку з проведення заходів по вул. Хрещатик 18 березня внесено зміни у роботу автобусів маршрутів №№24,114 від Європейської площі до вул. Б.Хмельницького:

- роботу автобусів маршруту №24 організовано: Залізничний вокзал-вул. Л. Толстого-Києво Печерська Лавра - Европейська пл.

- роботу автобусів маршруту №114 організовано: Залізничний вокзал-Софіївська пл.-вул.Радунська-Європейська пл.

Українська правда
Теми: Київтранспорт
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