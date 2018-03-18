В Киеве в воскресенье изменили движение троллейбусов и автобусов

В связи с перекрытием полицией Воздухофлотского проспекта возле посольства РФ в Киеве и проведением мероприятий на Крещатике внесены изменения в маршруты движения троллейбусов и автобусов.

Как сообщает "Киевпастранс", на время перекрытия улицы возле посольства РФ работа троллейбусов маршрутов №№8,9,17,19,19Д и автобусов организована с изменениями:

- движение троллейбусов маршрута №8 курсирует: ул.Смелянская до Севастопольской пл. по маршруту - Чоколовский бульвар - ул. Питерская - ул. Курская, далее по маршруту;

- движение троллейбусов маршрута №9 курсирует: Аэропорт "Киев" - Севастопольская пл. -Чоколовський бульвар - ул.Питерская - ул.Курская, далее по маршруту. В обратном направлении троллейбусы маршрутов №№8,9: пл.Л.Толстого -пр.Победы - ул.Довженко - Дегтяревский путепровод - ул.Довженко-ул.Гетьмана - Севастопольская пл., далее по маршруту;

- движение троллейбусов маршрута №17 курсирует: с пл.Космонавтов по маршруту, а в обратном направлении: пл.Толстого - пр.Победы - ул.Довженко - Дегтяривский путепровод - ул.Довженко - ул.Гетьмана - Севастопольская пл. - Воздухофлотский пр. - ул.Антонова - пл.Космонавтов;

- движение троллейбусов маршрута №19 курсирует: с пл.Космонавтов по маршруту, а в обратном направлении: ул.Ольжича - ул.Телиги - ул.Довженко - ул.Гетьмана - Севастопольская пл. - ул.Антонова - пл.Космонавтов;

- движение троллейбусов маршрута №19Д - закрыто.

- движение автобусов маршрута №119 организовано: ул.Касьяна до Соломенской пл. по маршруту, далее ул.Липкивского - ул.Толстого - ул.Саксаганского -пр.Победы, далее по маршруту, обратно пр.Победы - ул.Старовокзальная-Жилянская - ул.Толстого - ул.Липкивского - Воздухофлотский пр., далее по собственной схеме маршрута.

Кроме того, в связи с проведением мероприятий по ул. Крещатик 18 марта внесены изменения в работу автобусов маршрутов №№24,114 от Европейской площади до ул. Б.Хмельницкого:

- работа автобусов маршрута №24 организована: Железнодорожный вокзал-ул. Л. Толстого-Киево-Печерская Лавра - Европейская пл.

- работа автобусов маршрута №114 организована: Железнодорожный вокзал-Софиевская пл.-ул.Радунская-Европейская пл.