Незважаючи на поточну напруженість, більшість громадян Німеччини виступають за політичне зближення з Росією.

Про це свідчать результати опитування, проведеного виданням Die Welt.

Значна частина німців – 58% - висловилась за зближення з РФ, 28% хочуть, щоб Німеччина дистанціювалася від Росії. 14% німців задоволені поточним політичним курсом і бажають, щоб він продовжувався.

Опитування також показує, що зближення з РФ підтримують, перш за все, прихильники ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" - 81% членів партії за цей крок.

Серед прихильників зближення також чимало членів партії "Ліві" (72%) та "Вільної демократичної партії" (62%). Невелика більшість прихильників "Зелених" (44%) говорять про дистанціювання. Хоча принаймні 39% "зелених" вважають зближення з РФ правильним.

Прихильники правлячого блоку ХДС/ХСС також виступають за зближення з Росією - 49%, серед соціал-демократів, які також у правлячій коаліції, таких 47%. За збереження політичного курсу щодо РФ виступають 20 і 19 відсотків прихильників партій відповідно.

Географічно найбільше прагнуть зближення з РФ жителі Східної Німеччини – 72%. Більше того, 43% східних німців навіть думають, що має відбутися "чітке зближення".

На заході країни таких людей значно менше: хоча більшість громадян (54%) виступають за зближення, загалом 29% також виступають за віддалення від РФ.

Опитування проводилося 9-16 березня, в ньому взяли участь 5042 респонденти. Статистична похибка результатів становить 2,5%.

Європейська правда