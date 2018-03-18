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Немцы хотят политического сближения с Россией - опрос

Воскресенье, 18 марта 2018, 10:21

Несмотря на текущую напряженность, большинство граждан Германии выступают за политическое сближение с Россией.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного изданием Die Welt.

Значительная часть немцев - 58% - высказались за сближение с РФ, 28% хотят, чтобы Германия дистанцировалась от России. 14% немцев довольны текущим политическим курсом и хотят, чтобы он продолжался.

Опрос также показывает, что сближение с РФ поддерживают, прежде всего, сторонники ультраправой партии "Альтернатива для Германии" - 81% членов партии за этот шаг.

Среди сторонников сближения также немало членов партии "Левые" (72%) и "Свободной демократической партии" (62%). Небольшое большинство сторонников "Зеленых" (44%) говорят о дистанцировании. Хотя по крайней мере 39% "зеленых" считают сближение с РФ правильным.

Сторонники правящего блока ХДС/ХСС также выступают за сближение с Россией - 49%, среди социал-демократов, которые также в правящей коалиции, таких 47%. За сохранение политического курса в отношении РФ выступают 20 и 19 процентов сторонников партий соответственно.

Географически больше всего стремятся к сближению с РФ жители Восточной Германии - 72%. Более того, 43% восточных немцев даже думают, что должно произойти "четкое сближение".

На западе страны таких людей значительно меньше: хотя большинство граждан (54%) выступают за сближение, в целом 29% также выступают за отдаление от РФ.

Опрос проводился 9-16 марта, в нем приняли участие 5042 респондента. Статистическая погрешность результатов составляет 2,5%.

Европейская правда

Темы: ГерманияРосcия
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