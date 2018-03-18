Норвегія не визнає результати виборів РФ в анексованому Криму

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Неділя, 18 березня 2018, 13:35

Норвегія не визнає результатів виборів президента РФ, які проводяться в анексованому Криму.

Про це йдеться у повідомленні норвезького МЗС у Twitter.

"Норвегія не визнає російських президентських виборів в Криму. Норвегія продовжуватиме підтримувати політику ЄС із невизнання (анексії Криму, - ред.)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що Європейський Союз не визнає проведення виборів Російською Федерацією на Кримському півострові.

Європейська правда

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Теми: Норвегія вибори Крим Росія
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