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Норвегия не признает результаты выборов РФ в аннексированном Крыму

Воскресенье, 18 марта 2018, 12:35

Норвегия не признает результатов выборов президента РФ, которые проводятся в аннексированном Крыму.

Об этом говорится в сообщении норвежского МИД в Twitter.

"Норвегия не признает российских президентских выборов в Крыму. Норвегия будет продолжать поддерживать политику ЕС по непризнанию (аннексии Крыма - ред.) ", - говорится в сообщении.

Напомним, верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что Европейский Союз не признает проведение выборов Российской Федерацией на Крымском полуострове.

Европейская правда

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Темы: НорвегиявиборыКрымРосcия
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