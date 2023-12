Норвегия не признает результаты выборов РФ в аннексированном Крыму

Норвегия не признает результатов выборов президента РФ, которые проводятся в аннексированном Крыму.

Об этом говорится в сообщении норвежского МИД в Twitter.

"Норвегия не признает российских президентских выборов в Крыму. Норвегия будет продолжать поддерживать политику ЕС по непризнанию (аннексии Крыма - ред.) ", - говорится в сообщении.

Norway does not recognise the Russian presidential election in Crimea. Norway will continue to support the EU’s non-recognition policy. #CrimeaIsUkraine