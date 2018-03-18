У Білорусі після протестів зняли з показу пропагандистський фільм про Крим
Білоруський телеканал ОНТ після протестів замінив показ російського пропагандистського фільму "Крим" режисера Олексія Піманова на стару радянську комедію.
Як повідомляє Радіо Свобода, спершу показ фільму "Крим" був анонсований на 23:50 17 березня.
З протестами проти демонстрації у Білорусі художнього фільму як такого, що фальшує історію анексії Криму, в соціальних мережах та інтернет-ЗМІ виступили опозиційні діячі, блогери та представники української діаспори.
Без пояснення причин телеканал ОНТ замінив російський фільм.
Торік цей фільм також було анонсовано для показу в кінотеатрах Мінська, але посольство України вислало ноту протесту до МЗС Білорусі з цього приводу, і прокат було скасовано.
Білорусь є союзником Росії, вона підтримала її під час голосувань у ООН за резолюції щодо незаконної анексії Криму, порушень там прав людини та відновлення територіальної цілісності України.
Водночас у Мінську проходять переговори щодо Донбасу, тому офіційний Мінськ намагається дотримуватися збалансованості у відносинах з Москвою та Києвом, зазначає Радіо Свобода.