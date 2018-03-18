У Білорусі після протестів зняли з показу пропагандистський фільм про Крим

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Неділя, 18 березня 2018, 13:58

Білоруський телеканал ОНТ після протестів замінив показ російського пропагандистського фільму "Крим" режисера Олексія Піманова на стару радянську комедію.

Як повідомляє Радіо Свобода, спершу показ фільму "Крим" був анонсований на 23:50 17 березня.

З протестами проти демонстрації у Білорусі художнього фільму як такого, що фальшує історію анексії Криму, в соціальних мережах та інтернет-ЗМІ виступили опозиційні діячі, блогери та представники української діаспори.

Без пояснення причин фільм телеканал ОНТ замінив російський фільм.

Торік цей фільм також було анонсовано для показу в кінотеатрах Мінська, але посольство України вислало ноту протесту до МЗС Білорусі з цього приводу, і прокат було скасовано.

Білорусь є союзником Росії, вона підтримала її під час голосувань у ООН за резолюції щодо незаконної анексії Криму, порушень там прав людини та відновлення територіальної цілісності України.

Водночас у Мінську проходять переговори щодо Донбасу, тому офіційний Мінськ намагається дотримуватися збалансованості у відносинах з Москвою та Києвом, зазначає Радіо Свобода.

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Теми: Білорусь Крим кіно
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