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В Беларуси после протестов сняли с показа пропагандистский фильм о Крыме

Воскресенье, 18 марта 2018, 12:58

Белорусский телеканал ОНТ после протестов заменил показ российского пропагандистского фильма "Крым" режиссера Алексея Пиманова на старую советскую комедию.

Как сообщает Радио Свобода, сначала показ фильма "Крым" был анонсирован на 23:50 17 марта.

С протестами против демонстрации в Беларуси художественного фильма как фальсифицирующего историю аннексии Крыма, в социальных сетях и интернет-СМИ выступили оппозиционные деятели, блогеры и представители украинской диаспоры.

Без объяснения причин телеканал ОНТ заменил российский фильм.

В прошлом году этот фильм также был анонсирован для показа в кинотеатрах Минска, но посольство Украины выслало ноту протеста в МИД Беларуси по этому поводу, и прокат был отменен.

Беларусь является союзником России, она поддержала ее во время голосований в ООН по резолюции по незаконной аннексии Крыма, нарушениях там прав человека и восстановлению территориальной целостности Украины.

В то же время в Минске проходят переговоры по Донбассу, поэтому официальный Минск пытается придерживаться сбалансированности в отношениях с Москвой и Киевом, отмечает Радио Свобода.

Темы: БеларусьКрымкино
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