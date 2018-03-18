В Беларуси после протестов сняли с показа пропагандистский фильм о Крыме

Белорусский телеканал ОНТ после протестов заменил показ российского пропагандистского фильма "Крым" режиссера Алексея Пиманова на старую советскую комедию.

Как сообщает Радио Свобода, сначала показ фильма "Крым" был анонсирован на 23:50 17 марта.

С протестами против демонстрации в Беларуси художественного фильма как фальсифицирующего историю аннексии Крыма, в социальных сетях и интернет-СМИ выступили оппозиционные деятели, блогеры и представители украинской диаспоры.

Без объяснения причин фильм телеканал ОНТ заменил российский фильм.

В прошлом году этот фильм также был анонсирован для показа в кинотеатрах Минска, но посольство Украины выслало ноту протеста в МИД Беларуси по этому поводу, и прокат был отменен.

Беларусь является союзником России, она поддержала ее во время голосований в ООН по резолюции по незаконной аннексии Крыма, нарушениях там прав человека и восстановлению территориальной целостности Украины.

В то же время в Минске проходят переговоры по Донбассу, поэтому официальный Минск пытается придерживаться сбалансированности в отношениях с Москвой и Киевом, отмечает Радио Свобода.