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Глава МЗС Британії: є докази, що РФ створила і накопичувала "Новичок"

Неділя, 18 березня 2018, 13:43
Глава МЗС Британії: є докази, що РФ створила і накопичувала Новичок

У Великої Британії є докази того, що Росія протягом останніх 10 років створювала запаси нервово-паралітичної речовини "Новічок", якою отруїли Сергія Скрипаля та його доньку.

Про це заявив міністр закордонних справ Британії Борис Джонсон в інтерв'ю ВВС.

"У нас насправді є докази, що протягом останніх 10 років Росія не тільки вела розробки нервово-паралітичних речовин з метою здійснення вбивства, але і створювала і накопичувала речовину "Новічок", - сказав Джонсон.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що для отруєння у Солсбері була використана одна з найбільш токсичних речовин у світі.

Росія заперечує звинувачення у створення "Новічка" і причетності до отруєння Скрипаля. Більше того, Москва натякає на британське походження отруйної речовини.

Нагадаємо, 17 березня Росія оголосила про висилку 23 дипломатичних співробітників посольства Великої Британії в Москві, а також відкликала згоду на відкриття та функціонування генерального консульства Британії в Санкт-Петербурзі. Окрім того в МЗС РФ повідомили про закриття Британської Ради в Росії.

Як відомо, Велика Британія висилає з країни 23 російських дипломатів та припиняє всі дипломатичні контакти з РФ на високому рівні через отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки.

Детальніше про реакцію світу на події в Британії читайте у статті "Європейської правди": "Скромні санкції" за отруєння шпигуна: як світ підтримав Британію у боротьбі з Кремлем".

Європейська правда

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Теми: Велика БританіяРосія
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