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Глава МИД Британии: есть доказательства, что РФ создала и накапливала "Новичок"

Воскресенье, 18 марта 2018, 13:43
Глава МИД Британии: есть доказательства, что РФ создала и накапливала Новичок

У Великобритании есть доказательства того, что Россия в течение последних 10 лет изготавливала и создавала запасы нервно-паралитического вещества "Новичок", которым отравили Сергея Скрипаля и его дочь.

Об этом заявил глава британского МИД Борис Джонсон в интервью ВВС.

"У нас на самом деле есть доказательства, что на протяжении последних 10 лет Россия не только вела разработки нервно-паралитических веществ с целью совершения убийства, но и создавала и накапливала вещество "Новичок", - сказал Джонсон.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для отравления в Солсбери было использовано одно из самых токсичных веществ в мире.

Россия отрицает обвинения в создании "Новичка" и причастность к отравлению Скрипаля. Более того, Москва намекает на британское происхождение ядовитого вещества.

Напомним, 17 марта Россия объявила о высылке 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании в Москве, а также отозвала согласие на открытие и функционирования генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того в МИД РФ сообщили о закрытии Британского Совета в России.

Как известно, Великобритания высылает из страны 23 российских дипломатов и прекращает все дипломатические контакты с РФ на высоком уровне из-за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

Европейская правда

Темы: ВеликобританияРосcия
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