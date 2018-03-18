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У Москві затримали активістку за синьо-жовту стрічку

Неділя, 18 березня 2018, 13:53

У Москві на Манежній площі за стрічку в кольорах українського прапора затримана кубанська активістка Дар'я Полюдова.

Про це вона повідомила по телефону гарячої лінії ОВД-Инфо.

За її словами, причиною затримання стала стрічка в кольорах українського прапора у неї на одязі.

Полюдова стояла з одиночним пікетом, протестуючи проти виборів.

Пізніше активістка повідомила, що її доставили у відділ поліції "Китай-город".

21 грудня 2015 року Дар'я Полюдова була засуджена до двох років позбавлення волі в колонії-поселенні за публікації в соцмережі "ВКонтакте". Суд визнав їх закликами до екстремізму і сепаратизму.

20 жовтня 2017 року вона вийшла на свободу.

Теми: Росія
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