В Москве задержали активистку за сине-желтую ленточку

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Воскресенье, 18 марта 2018, 14:53

В Москве на Манежной площади за ленточку в цветах украинского флага задержана кубанская активистка Дарья Полюдова.

Об этом она сообщила по телефону горячей линии ОВД-Инфо.

По ее словам, причиной задержания стала ленточка в цветах украинского флага у нее на одежде.

Полюдова стояла с одиночным пикетом, протестуя против выборов.

Позже активистка сообщила, что ее доставили в отдел полиции "Китай-город".

21 декабря 2015 года Дарья Полюдова была приговорена к двум годам лишения свободы в колонии-поселении за публикации в соцсети "ВКонтакте". Суд счел их призывами к экстремизму и сепаратизму.

20 октября 2017 года она вышла на свободу.

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Темы: Росcия
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