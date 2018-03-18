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Біля консульства РФ запалили фаєри й кидали яйця

Неділя, 18 березня 2018, 15:24
Біля консульства РФ запалили фаєри й кидали яйця

Неподалік від будівлі консульського відділу посольства РФ в Україні в Києві пройшла акція "Народний розрив дипломатичних відносин з агресором".

Як передає "Інтерфакс-Україна", близько 50 активістів добровольчого руху "ОУН", Комітету визволення політв'язнів, "Чорного комітету" та Коаліції учасників помаранчевої революції (КУПР) зібралися на вул.Добровольчих батальйонів, на якій розташовується консульство РФ.

В руках вони тримали прапори своїх організацій, прапор України, а також кілька плакатів з гаслами та вимогами. Однією з головних вимог протестуючих є повний розрив дипвідносин між Україною та РФ.

 
Всі фото "Громадського"

До самої будівлі консульства правоохоронці учасників пікету не пропускали. На в'їзді на вул.Добровольчих батальйонів з боку вул.Старонаводницька встановлено загородження, в тому місці й проходив пікет.

 

В ході акції деякі її учасники почали підпалювати фаєри, а також кидати в бік корпусів консульства яйця, сніжки і пляшечки з зеленкою.

 

Правоохоронці зверталися до протестуючих з проханням не робити цього, але не протидіяли їм фізично.

 

Пікетники в свою чергу заявили, що не мають наміру конфліктувати з бійцями Національної гвардії і кидати в них будь-що.

Як передає "Інтерфакс-Україна", сама будівля консульства розташована в декількох десятках метрів від місця проведення акції по вул.Добровольчих батальйонів, і яйця з зеленкою до її території не долітали.

Станом на 16:05 активісти заявили, що акція завершена і почали поступово розходитися. За підсумками пікету правоохоронці нікого не затримали.

Територію біля будівлі консульства охороняли близько 40 правоохоронців і кілька співробітників поліції комунікації.

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївакціїРосія
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