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Возле консульства РФ зажгли фаеры и бросали яйца

Воскресенье, 18 марта 2018, 15:24
Возле консульства РФ зажгли фаеры и бросали яйца

Неподалеку от здания консульского отдела посольства РФ в Украине в Киеве прошла акция "Народный разрыв дипломатических отношений с агрессором".

Как передает "Интерфакс-Украина", около 50 активистов добровольческого движения "ОУН", Комитета освобождения политзаключенных, "Черного комитета" и Коалиции участников оранжевой революции (КУПР) собрались на ул.Добровольческих батальонов, на которой располагается консульство РФ.

В руках они держали флаги своих организаций, флаг Украины, а также несколько плакатов с лозунгами и требованиями. Одним из главных требований протестующих является полный разрыв дипотношений между Украиной и РФ.

К самому зданию консульства правоохранители участников пикета не пропускали. На въезде на ул.Добровольческих батальонов со стороны ул.Старонаводницкой установлено заграждение, в том месте и проходил пикет.

 
Все фото "Громадського"
 

В ходе акции некоторые ее участники начали поджигать фаеры, а также бросать в сторону корпусов консульства яйца, снежки и бутылочки с зеленкой.

 



Правоохранители обращались к протестующим с просьбой не делать этого, но не противодействовали им физически.



Пикетчики в свою очередь заявили, что не намерены конфликтовать с бойцами Национальной гвардии и бросать в них что-либо.

 



Как передает "Интерфакс-Украина", само здание консульства находится в нескольких десятках метров от места проведения акции по ул.Добровольческих батальонов, и яйца с зеленкой до его территории не долетали.

По состоянию на 16:05 активисты заявили, что акция завершена и начали постепенно расходиться. По итогам пикета правоохранители никого не задержали.

Территорию возле здания консульства охраняли около 40 правоохранителей и несколько сотрудников полиции коммуникации.

Темы: КиевакцииРосcия
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