Неподалеку от здания консульского отдела посольства РФ в Украине в Киеве прошла акция "Народный разрыв дипломатических отношений с агрессором".

Как передает "Интерфакс-Украина", около 50 активистов добровольческого движения "ОУН", Комитета освобождения политзаключенных, "Черного комитета" и Коалиции участников оранжевой революции (КУПР) собрались на ул.Добровольческих батальонов, на которой располагается консульство РФ.

В руках они держали флаги своих организаций, флаг Украины, а также несколько плакатов с лозунгами и требованиями. Одним из главных требований протестующих является полный разрыв дипотношений между Украиной и РФ.

К самому зданию консульства правоохранители участников пикета не пропускали. На въезде на ул.Добровольческих батальонов со стороны ул.Старонаводницкой установлено заграждение, в том месте и проходил пикет.

В ходе акции некоторые ее участники начали поджигать факелы, а также бросать в сторону корпусов консульства яйца, снежки и бутылочки с зеленкой.



Правоохранители обращались к протестующим с просьбой не делать этого, но не противодействовали им физически.





Пикетчики в свою очередь заявили, что не намерены конфликтовать с бойцами Национальной гвардии и бросать в них что-либо.



Как передает "Интерфакс-Украина", само здание консульства находится в нескольких десятках метров от места проведения акции по ул.Добровольческих батальонов, и яйца с зеленкой до его территории не долетали.



По состоянию на 16:05 активисты заявили, что акция завершена и начали постепенно расходиться. По итогам пикета правоохранители никого не задержали.



Территорию возле здания консульства охраняли около 40 правоохранителей и несколько сотрудников полиции коммуникации.