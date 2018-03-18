У Петербурзі затримали активіста з прапором України

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Неділя, 18 березня 2018, 17:09

У Санкт-Петербурзі силовики затримали активіста Михайла Герасимова під час одиночного пікету з прапором України.

Про це Крим.Реалії розповіла представник прес-служби руху "Солідарність", учасники якого входять до ініціативної групи "Стратегія-18", Ольга Смірнова.

За її словами, Герсимов ​​у неділю вдень вийшов з одиночним пікетом, у руках тримав прапор України і плакат з текстом "За цей прапор кримський татарин Решат Аметов був викрадений і вбитий окупантами".

Герасимов перебуває у відділенні поліції Центрального району Санкт-Петербурга. Поки ніяких звинувачень йому не пред'явлено.

Коментарів російських правоохоронців немає.

Смірнова також повідомила про затримання іншого активіста акції "Стратегія - 18" у Санкт-Петербурзі Володимира Шпіцина.

Сам Шпіцин написав, що під час акції на нього напали двоє людей. Однак поліція затримала його за застосування газового балончика проти нападників.

Активісти Санкт-Петербурга і Москви об'єдналися в безстрокову акцію під назвою "Стратегія-18", щомісяця 18 числа активісти виходять на вулиці міста з метою розповісти про ситуацію в анексованому Криму, інформувати російське суспільство про факти порушення прав і свобод людини.

Решата Аметова викрали 3 березня 2014 року, після того, як він вийшов з одиночним протестом проти так званого "референдуму" до будівлі кримського уряду. 15 березня тіло Аметова зі слідами тортур було знайдено в лісі Білогірського району Криму. Похорони активіста пройшли 18 березня 2014 року на міському кладовищі Сімферополя "Абдал".

Підконтрольна Москві влада Криму пообіцяла нагороду за розкриття вбивства кримськотатарського активіста. Однак вбивць так і не знайшли.

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Теми: Росія акції Крим
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