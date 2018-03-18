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В Петербурге задержали активиста с флагом Украины

Воскресенье, 18 марта 2018, 16:09

В Санкт-Петербурге силовики задержали активиста Михаила Герасимова во время одиночного пикета с флагом Украины.

Об этом Крым.Реалии рассказала представитель пресс-службы движения "Солидарность", участники которого входят в инициативную группу "Стратегия-18", Ольга Смирнова.

По ее словам, Герсимов днем в воскресенье вышел с одиночным пикетом, в руках держал флаг Украины и плакат с текстом "за этот флаг крымский татарин Решат Аметов был похищен и убит оккупантами".

Герасимов находится в отделении полиции Центрального района Санкт-Петербурга. Пока никаких обвинений ему не предъявлено.

Комментариев российских правоохранителей нет.

Смирнова также сообщила о задержании другого активиста акции "Стратегия – 18" в Санкт-Петербурге Владимира Шпицына.

Сам Шпицын написал, что во время акции на него напали двое людей. Однако полиция задержала его за применение газового баллончика против нападавших.

Активисты Санкт-Петербурга и Москвы объединились в бессрочную акцию под названием "Стратегия-18", ежемесячно 18 числа активисты выходят на улицы города с целью рассказать о ситуации в аннексированном Крыму, информировать российское общество о фактах нарушения прав и свобод человека.

Решата Аметова похитили 3 марта 2014 года, после того, как он вышел с одиночным протестом против так называемого "референдума" к зданию крымского правительства. 15 марта тело Аметова со следами пыток было найдено в лесу Белогорского района Крыма. Похороны активиста прошли 18 марта 2014 года на городском кладбище Симферополя "Абдал".

Подконтрольные Москве власти Крыма пообещали награду за раскрытие убийства крымскотатарского активиста. Однако убийц так и не нашли.

Темы: РосcияакцииКрым
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