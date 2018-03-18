У Миколаєві застрелився колишній АТОшник - керівник місцевого аеропорту

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Неділя, 18 березня 2018, 17:53

У Миколаєві вчинив самогубство в.о. директора КП "Миколаївський міжнародний аеропорт" Владислав Волошин.

Як повідомили в облуправлінні Нацполіціі, 29-річний Волошин застрелився у власній квартирі з бойового пістолета марки ПМ без номерних знаків.

Під час інциденту вдома була вся його родина. 

На місце події прибули медики та слідчо-оперативна група Інгульського відділу поліції. Потерпілий був госпіталізований, але у лікарні помер від отриманих травм.

Зброю, з якої Волошин здійснив постріл, вилучено та направлено на проведення експертизи.

За фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК "Умисне вбивство". 

"За словами родичів, загиблий останнім часом перебував у пригніченому стані і висловлював тривожні наміри", - зазначили у поліції. 

Як зазначає місцеве видання "НикВести", аеропортом Волошин керував останні кілька місяців.

Волошин був пілотом штурмовика Су-25 299-ї Миколаївської бригади тактичної авіації. Під час служби здійснив 33 бойових вильоти. У серпні 2014 року після удару по російським десантникам під Новокатеринівкою його літак збили. Волошин катапультувався і приземлився на окупованій території. За координації куратора зі штабу АТО йому вдалося вибратися до позицій ЗСУ.

З армії звільнився через сімейні обставини. Нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Російська влада звинувачувала Волошина в атаці на малайзійський "Боїнг МН17", збитий бойовиками у 2014 році. Звинувачення повністю спростовано розслідуванням прокуратури Нідерландів і України.

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Теми: Миколаїв поліція аеропорт
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