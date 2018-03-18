В Николаеве застрелился бывший АТОшник - и.о. директора местного аэропорта

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Воскресенье, 18 марта 2018, 17:53

В Николаеве совершил самоубийство и.о. директора КП "Николаевский международный аэропорт" Владислав Волошин. 

Как сообщили в облуправлении Нацполиции, 29-летний Волошин застрелился в собственной квартире из боевого пистолета марки ПМ без номерных знаков. 

Во время инцидента дома находилась вся его семья.

На место происшествия прибыли медики и следственно-оперативная группа Ингульского отдела полиции.  Пострадавший был госпитализирован, но в больнице скончался от полученных травм.

Оружие, из которого Волошин осуществил выстрел, изъято и направлено на проведение экспертизы. 

По факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 УК "Умышленное убийство". 

"По словам родственников, погибший в последнее время находился в угнетенном состоянии и высказывал тревожные намерения", - сообщили в полиции. 

По данным местного издания "НикВести",  аэропортом Волошин руководил последние несколько месяцев. 

Волошин был пилотом штурмовика Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации.  Во время службы совершил 33 боевых вылета. В августе 2014 года после удара по российским десантникам под Новокатериновкой его самолет сбили. Волошин катапультировался и приземлился на оккупированной территории. При координации куратора из штаба АТО ему удалось выбраться к позициям ВСУ.

Из армии уволился по семейным обстоятельствам. Награжден орденом "За мужество" ІІІ степени.

Российские власти обвиняли Волошина в атаке на малайзийский "Боинг МН17", сбитый боевиками в 2014 году. Обвинения полностью опровергнуты расследованием прокуратуры Нидерландов и Украины.

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Темы: Николаев полиция аэропорт
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