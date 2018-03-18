Консульство РФ в Одесі "мінували" двічі за день

В результаті обстеження будівлі генерального консульства РФ в Одесі та території Аркадії вибухонебезпечних пристроїв чи предметів не виявлено.

Про це повідомила прес-служба поліції о 18:22.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України.

Працівники поліції встановлюють особу, яка надала завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.

Як повідомляється на сторінці поліції Одещини в Facebook, у неділю о 8:10 ранку на спецлінію "102" надійшло анонімне повідомлення про те, що вулиця Гагарінське плато замінована.

Пізніше поліція заявила, що повідомлення про мінування виявилося неправдивим.

О 14:40 на спецлінію "102" знову надійшло анонімне повідомлення про те, що будівля генерального консульства Російської федерації за адресою вулиця Гагарінське плато, 14 та територія району Аркадія в Одесі заміновані.

На місці працювали вибухотехніки та кінологи, які перевірили територію на наявність вибухонебезпечних предметів.

Разом з тим, як повідомляє прес-служба ВО "Свобода", станом на 17:00 в Одесі бажання проголосувати виявило 5 росіян. Нікого в будівлю консульства не було допущено.