Консульство РФ в Одессе "минировали" дважды за день

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Воскресенье, 18 марта 2018, 19:05

В результате обследования здания генерального консульства РФ в Одессе и территории Аркадии взрывоопасных устройств или предметов не обнаружено.

Об этом сообщила пресс-служба полиции в 18:22.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины.

Работники полиции устанавливают личность, которая предоставила заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.

Как сообщается на странице полиции Одесской в ​​Facebook, в воскресенье в 8:10 утра по спецлинии "102" поступило анонимное сообщение о том, что улица Гагаринское плато заминирована.

Позже полиция заявила, что сообщение о минировании оказалось ложным.

В 14:40 по спецлинии "102" вновь поступило анонимное сообщение о том, что здание генерального консульства Российской Федерации по адресу улица Гагаринское плато, 14 и территория района Аркадия в Одессе заминированы.

На месте работали взрывотехники и кинологи, которые проверили территорию на наличие взрывоопасных предметов.

Украинская правда
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Темы: Одесса виборы Росcия
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