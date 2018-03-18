Консульство РФ в Одессе "минировали" дважды за день
В результате обследования здания генерального консульства РФ в Одессе и территории Аркадии взрывоопасных устройств или предметов не обнаружено.
Об этом сообщила пресс-служба полиции в 18:22.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины.
Работники полиции устанавливают личность, которая предоставила заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.
Как сообщается на странице полиции Одесской в Facebook, в воскресенье в 8:10 утра по спецлинии "102" поступило анонимное сообщение о том, что улица Гагаринское плато заминирована.
Позже полиция заявила, что сообщение о минировании оказалось ложным.
В 14:40 по спецлинии "102" вновь поступило анонимное сообщение о том, что здание генерального консульства Российской Федерации по адресу улица Гагаринское плато, 14 и территория района Аркадия в Одессе заминированы.
На месте работали взрывотехники и кинологи, которые проверили территорию на наличие взрывоопасных предметов.