"Шахтар" та "Динамо" здобули легкі перемоги у матчах 24-го туру УПЛ

Донецький "Шахтар" та київське "Динамо" здобули впевнені перемоги у матчах 24 туру української Прем`єр-ліги.

Після фіаско в Лізі Чемпіонів "Шахтар" у Харкові з рахунком 3:0 розгромив ФК "Маріуполь".

Донецьке дербі між цими командами не виходить ніколи, так вийшло і цього разу. "Шахтар" у цій зустрічі не дозволив грати чотирьом орендованим гравцям ФК "Маріуполь", які складають "основу" маріупольської команди. У результаті "гірники" провели у ворота ФК "Маріуполь" три "сухих" м`яча.

На 26-й хвилині Ісмаїлі відкрив рахунок, а в другому таймі два влучні удари Фреда та Марлоса завершили розгром команди з Маріуполя.

Столичне "Динамо" у грі з "Ворсклою" також не відчуло особливого опору, вигравши 4:0. Кияни вже на четвертій хвилині відкрили рахунок, коли після подачі стандарту Беседін ударом головою пробив Шуста.

У заключні 45 хвилин кияни забили ще тричі. Один з голів на свій рахунок записав Бурда та черговий гол в чемпіонаті забив Циганков, який реалізував 11-метровий удар. На 88-й хвилині четвертий гол у ворота "Ворскли" провів Хльобас, який вийшов на заміну.

Інші матчі 24 туру закінчилися з такими результатами: "Чорноморець" - "Сталь" 0:1, "Олімпік" - "Зірка" 0:1, "Верес" - "Зоря" 0:1 та "Олександрія" - "Карпати" 1:1.

Наступних вихідних Прем`єр-ліга бере паузу через матчі національної збірної України.