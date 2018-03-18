"Шахтер" и "Динамо" одержали легкие победы в матчах 24-го тура УПЛ

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" одержали уверенные победы в матчах 24 тура украинской Премьер-лиги.

После фиаско в Лиге Чемпионов "Шахтер" в Харькове со счетом 3:0 разгромил ФК "Мариуполь".

Донецкое дерби между этими командами не получается никогда, так получилось и в этот раз. "Шахтер" в этой встрече не позволил играть четырем арендованным игрокам ФК "Мариуполь", которые составляют "основу" мариупольской команды. В результате "горняки" провели в ворота ФК "Мариуполь" три "сухих" мяча.

На 26-й минуте Исмаили открыл счет, а во втором тайме два точных удара Фреда и Марлоса завершили разгром команды из Мариуполя.

Столичное "Динамо" в игре с "Ворсклой" также не почувствовало особого сопротивления, выиграв со счетом 4:0. Киевляне уже на четвертой минуте открыли счет, когда после подачи стандарта Беседин ударом головой пробил Шуста.

В заключительные 45 минут киевляне забили еще трижды. Один из голов на свой счет записал Бурда и очередной гол в чемпионате забил Цыганков, который реализовал 11-метровый удар. На 88-й минуте четвертый гол в ворота "Ворсклы" провел Хлебас, который вышел на замену.

Другие матчи 24 тура закончились с такими результатами: "Черноморец" - "Сталь" 0:1, "Олимпик" - "Звезда" 0:1, "Верес" - "Заря" 0:1 и "Александрия" - "Карпаты" 1:1.

На следующих выходных Премьер-лига берет паузу из-за матчей национальной сборной Украины.