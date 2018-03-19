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У ЦВК РФ повідомили про 76% за Путіна після підрахунку 90% голосів

Понеділок, 19 березня 2018, 01:26

Центральна виборча комісія Росії за результатами обробки 90% бюлетенів нарахувала 76,41% голосів на підтримку Володимира Путіна, що стало рекордом за всю історію президентських виборів в Росії.

Про це пише РБК.

У кандидата від КПРФ Павла Грудініна, який знаходиться на другому місці, нарахували 12,05% голосів виборців, у лідера ЛДПР Володимира Жириновського 5,85%, Ксенія Собчак набрала 1,59% голосів виборців.

Чотирьом іншим кандидатам - Григорію Явлінському, Максиму Сурайкіну, Борису Титову і Сергію Бабуріну дали менше ніж по 1% голосів.

При цьому, як повідомляє РИА Новости, явка виборців на виборах президента Росії перевищила рівень 67%.

На перших виборах президента Борис Єльцин набрав більше 57% голосів. У 1996 році в другому турі він обійшов Геннадія Зюганова з результатом 53,8%. У березні 2000 року за Володимира Путіна проголосували 52,9% виборців. У 2004 році він переміг уже з результатом 71,3%.

За Дмитра Медведєва в 2008 році проголосували понад 70% виборців, у 2012 році за Путіна віддали свої голоси 63% тих, хто прийшов на вибори.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінРосіявибори
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