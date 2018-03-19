В ЦИК РФ сообщили о 76% за Путина по результатам подсчета 90% голосов

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Понедельник, 19 марта 2018, 02:26

Центральная избирательная комиссия России по результатам обработки 90% бюллетеней насчитала 76,41% голосов в поддержку Владимира Путина, что стало рекордом за всю историю президентских выборов в России.

Об этом пишет РБК.

У находящегося на втором месте кандидата от КПРФ Павла Грудинина насчитали 12,05% голосов избирателей, у лидера ЛДПР Владимира Жириновского 5,85%, Ксения Собчак набрала 1,59% голосов избирателей.

Четырем другим кандидатам - Григорию Явлинскому, Максиму Сурайкина, Борису Титову и Сергею Бабурину дали меньше чем по 1% голосов.

При этом, как сообщает РИА Новости, явка избирателей на выборах президента России превысила уровень 67%.

​На первых выборах президента Борис Ельцин набрал более 57% голосов. В 1996 году во втором туре он обошел Геннадия Зюганова с результатом 53,8%. В марте 2000 года за Владимира Путина проголосовали 52,9% избирателей. В 2004 году он победил уже с результатом 71,3%.

За Дмитрия Медведева в 2008 году проголосовали более 70% избирателей, в 2012 году за Путина отдали свои голоса 63% пришедших на выборы.

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Темы: Путин Росcия виборы
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