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Штаб Навального: 26% виборчкомів в Москві допустили порушення

Понеділок, 19 березня 2018, 04:23

Чверть виборчих комісій в Москві допустили порушення на виборах президента Росії.

Такі дані наводить московський штаб російського опозиціонера Олексія Навального, повідомляє Радіо Свобода.

Згідно з даними штабу, всього загалом на момент закриття виборчих дільниць в Москві склала 55 відсотки. На виборах в столиці РФ проголосувало близько семи мільйонів осіб.

На двох виборчих дільницях результати будуть визнані не дійсними. Там були зафіксовані вкидання бюлетенів.

Голосування в Москві закінчилося о восьмій годині вечора за місцевим часом. На деяких дільницях спостерігачі повідомляли про те, що їх не допускали до приміщення для підрахунку голосів.

Теми: Росіявибори
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