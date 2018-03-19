Штаб Навального: 26% виборчкомів в Москві допустили порушення
Чверть виборчих комісій в Москві допустили порушення на виборах президента Росії.
Такі дані наводить московський штаб російського опозиціонера Олексія Навального, повідомляє Радіо Свобода.
Згідно з даними штабу, всього загалом на момент закриття виборчих дільниць в Москві склала 55 відсотки. На виборах в столиці РФ проголосувало близько семи мільйонів осіб.
Друзья, вот и закончилось голосование в Москве.— Штаб Навального МСК (@teamnavalny_mos) 18 березня 2018 р.
Наши наблюдатели, оставшиеся на участках для подсчёта явки, будут до последнего бороться за каждый ваш голос. Более подробные итоги — завтра. pic.twitter.com/pIm16txOVC
На двох виборчих дільницях результати будуть визнані не дійсними. Там були зафіксовані вкидання бюлетенів.
Голосування в Москві закінчилося о восьмій годині вечора за місцевим часом. На деяких дільницях спостерігачі повідомляли про те, що їх не допускали до приміщення для підрахунку голосів.