Штаб Навального: 26% виборчкомів в Москві допустили порушення

Чверть виборчих комісій в Москві допустили порушення на виборах президента Росії.

Такі дані наводить московський штаб російського опозиціонера Олексія Навального, повідомляє Радіо Свобода.

Згідно з даними штабу, всього загалом на момент закриття виборчих дільниць в Москві склала 55 відсотки. На виборах в столиці РФ проголосувало близько семи мільйонів осіб.

Друзья, вот и закончилось голосование в Москве.

Наши наблюдатели, оставшиеся на участках для подсчёта явки, будут до последнего бороться за каждый ваш голос. Более подробные итоги — завтра. pic.twitter.com/pIm16txOVC — Штаб Навального МСК (@teamnavalny_mos) 18 березня 2018 р.

На двох виборчих дільницях результати будуть визнані не дійсними. Там були зафіксовані вкидання бюлетенів.

Голосування в Москві закінчилося о восьмій годині вечора за місцевим часом. На деяких дільницях спостерігачі повідомляли про те, що їх не допускали до приміщення для підрахунку голосів.