Штаб Навального: 26% избиркомов в Москве допустили нарушения

Четверть избирательных комиссий в Москве допустили нарушения на выборах президента России.

Такие данные приводит московский штаб российского оппозиционера Алексея Навального, сообщает Радио Свобода.

Согласно данным штаба, всего явка на момент закрытия избирательных участков в Москве составила 55 процентов. На выборах в столице РФ проголосовало около семи миллионов человек.

Друзья, вот и закончилось голосование в Москве.

Наши наблюдатели, оставшиеся на участках для подсчёта явки, будут до последнего бороться за каждый ваш голос. Более подробные итоги — завтра. pic.twitter.com/pIm16txOVC — Штаб Навального МСК (@teamnavalny_mos) 18 березня 2018 р.

На двух избирательных участках результаты будут признаны не действительными. Там были зафиксированы вбросы бюллетений.

Голосование в Москве закончилось в восемь часов вечера по местному времени. На некоторых участках наблюдатели сообщали о том, что их не допускали в помещение для подсчета голосов.