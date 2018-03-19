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Штаб Навального: 26% избиркомов в Москве допустили нарушения

Понедельник, 19 марта 2018, 04:23

Четверть избирательных комиссий в Москве допустили нарушения на выборах президента России.

Такие данные приводит московский штаб российского оппозиционера Алексея Навального, сообщает Радио Свобода.

Согласно данным штаба, всего явка на момент закрытия избирательных участков в Москве составила 55 процентов. На выборах в столице РФ проголосовало около семи миллионов человек.

На двух избирательных участках результаты будут признаны не действительными. Там были зафиксированы вбросы бюллетений.

Голосование в Москве закончилось в восемь часов вечера по местному времени. На некоторых участках наблюдатели сообщали о том, что их не допускали в помещение для подсчета голосов.

Темы: Росcиявиборы
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