На Донбасі п’ятеро бойовиків підірвались на власній гранаті

У Донецькій області п’ятеро бойовиків російсько-окупаційних військ постраждали внаслідок вибуху ручної гранати у кишені одного з них.

Про це з посиланням на дані української розвідки повідомляє прес-центр штабу АТО.

Щонайменше п’ятеро бойовиків 7 ОМСБр російсько-окупаційних військ постраждали внаслідок вибуху ручної гранати. Як з’ясувалося, детонація боєприпасу з невідомих причин сталася у кишені одного з бойовиків

"В результаті гри у "кишеньковий більярд", ще чотири горе-вояка із пораненнями різного ступеня важкості доправлені до хірургічного відділення лікарні у місті Єнакієве", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що безпосередні командири бойовиків намагалися приховати інцидент, "списавши" поранення підлеглих на бойові втрати. Тож "слідчі органи" російсько-окупаційної адміністрації намагаються пов’язати вибух з діями української диверсійної групи.