Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Донбасі п’ятеро бойовиків підірвались на власній гранаті

Понеділок, 19 березня 2018, 04:51

У Донецькій області п’ятеро бойовиків російсько-окупаційних військ постраждали внаслідок вибуху ручної гранати у кишені одного з них.

Про це з посиланням на дані української розвідки повідомляє прес-центр штабу АТО.

Щонайменше п’ятеро бойовиків 7 ОМСБр російсько-окупаційних військ постраждали внаслідок вибуху ручної гранати. Як з’ясувалося, детонація боєприпасу з невідомих причин сталася у кишені одного з бойовиків

"В результаті гри у "кишеньковий більярд", ще чотири горе-вояка із пораненнями різного ступеня важкості доправлені до хірургічного відділення лікарні у місті Єнакієве", - йдеться у повідомленні. 


Зазначається, що безпосередні командири бойовиків намагалися приховати інцидент, "списавши" поранення підлеглих на бойові втрати. Тож "слідчі органи" російсько-окупаційної адміністрації намагаються пов’язати вибух з діями української диверсійної групи.

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
16:22
Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ
16:12
Фінляндія відкриє кордон з Росією у двох місцях
16:11
МВФ надав новий перелік структурних маяків за програмою EFF для України
16:10
Україна пообіцяла до літа переобрати 24 суддів ВАКС – меморандум з МВФ
16:01
Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство
16:00
ВООЗ фіксує сплеск респіраторних і шлункових захворювань у Газі
15:41
фотоГУР атакувало податкову систему Росії
15:32
ЄСПЛ постановив, що Польща повинна визнати одностатеві партнерства
15:14
відео"Коли у тебе Київстар і живеш на Теремках": українці відреагували на закриття метро та збій зв’язку
15:05
Кібератаку на "Київстар" розслідує СБУ: можлива причетність спецлужб РФ
Усі новини...
Реклама: