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На Донбассе пятеро боевиков подорвались на собственной гранате

Понедельник, 19 марта 2018, 04:51

В Донецкой области пятеро боевиков российско-оккупационных войск пострадали в результате взрыва ручной гранаты в кармане одного из них.

Об этом со ссылкой на данные украинской разведки сообщает пресс-центр штаба АТО.

По меньшей мере пять боевиков 7 ОМСБр российско-оккупационных войск пострадали в результате взрыва ручной гранаты. Как выяснилось, детонация боеприпаса по неизвестным причинам произошла в кармане одного из боевиков

"В результате игры в "карманный бильярд", еще четыре горе-вояка с ранениями различной степени тяжести доставлены в хирургическое отделение больницы в городе Енакиево", - говорится в сообщении.

Отмечается, что непосредственные командиры боевиков пытались скрыть инцидент, "списав" ранения подчиненных на боевые потери. Так что "следственные органы" российско-оккупационной администрации пытаются связать взрыв с действиями украинской диверсионной группы.

Темы: АТОДонбасс
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