Доба в АТО: бойовики двічі відкривали вогонь біля Авдіївки

Минулої доби агресор здійснив два обстріли укріплень Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню один український захисник отримав бойову травму.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції сил АТО та зривати домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню.

Зокрема, на Донецькому напрямку противник двічі відкривав вогонь з гранатометів та стрілецької зброї по позиціях ЗСУ неподалік Авдіївки.

На Луганському напрямку впродовж доби зберігалася тиша.