Доба в АТО: бойовики двічі відкривали вогонь біля Авдіївки
Понеділок, 19 березня 2018, 06:22
Минулої доби агресор здійснив два обстріли укріплень Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню один український захисник отримав бойову травму.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
Російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції сил АТО та зривати домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню.
Зокрема, на Донецькому напрямку противник двічі відкривав вогонь з гранатометів та стрілецької зброї по позиціях ЗСУ неподалік Авдіївки.
На Луганському напрямку впродовж доби зберігалася тиша.