Доба в АТО: бойовики двічі відкривали вогонь біля Авдіївки

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Понеділок, 19 березня 2018, 07:22

Минулої доби агресор здійснив два обстріли укріплень Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню один український захисник отримав бойову травму.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції сил АТО та зривати домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню.

Зокрема, на Донецькому напрямку противник двічі відкривав вогонь з гранатометів та стрілецької зброї по позиціях ЗСУ неподалік Авдіївки. 

На Луганському напрямку впродовж доби зберігалася тиша.

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Теми: АТО бойові дії Донбас
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