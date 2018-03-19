Сутки в АТО: боевики дважды открывали огонь неподалеку Авдеевки

За прошедшие сутки агрессор совершил два обстрела укреплений Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня один украинский защитник получил боевую травму.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Российско-оккупационные войска продолжают обстреливать позиции сил АТО и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня.

В частности, на Донецком направлении противник дважды открывал огонь из гранатометов и стрелкового оружия по позициям ВСУ неподалеку Авдеевки.

На Луганском направлении в течение суток сохранялась тишина.