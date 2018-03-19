НАТО переїжджає в нову штаб-квартиру за 1,2 млрд євро

НАТО починає переїзд в нову штаб-квартиру, вартість якої оцінюється приблизно в 1,2 млрд євро.

Про це, посилаючись на агентство dpa, пише DW.com.

У найближчі три місяці НАТО переведе 4000 своїх співробітників і дипломатів в нову штаб-квартиру в Брюсселі. Будівля знаходиться неподалік від попередньої штаб-квартири альянсу.

Як повідомив представник НАТО, переведення співробітників і дипломатів в нову штаб-квартиру має зайняти приблизно три місяці. У травні 2017 року новій будівлі вже проходили заходи в рамках саміту НАТО.

Спочатку переїзд організації був запланований на 2017 рік. Однак його довелося відкласти через проблеми з мережевою інфраструктурою.