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НАТО переезжает в новую штаб-квартиру за 1,2 млрд евро

Понедельник, 19 марта 2018, 06:37

НАТО начинает переезд в новую штаб-квартиру, стоимость которой оценивается приблизительно в 1,2 млрд евро. 

Об этом, ссылаясь на агентство dpa, пишет DW.com.

В ближайшие три месяца НАТО переведет 4000 своих сотрудников и дипломатов в новую штаб-квартиру в Брюсселе.  Здание находится неподалеку от предыдущей штаб-квартиры альянса.

Как сообщил представитель НАТО, перевод  сотрудников и дипломатов в новую штаб-квартиру должен занять примерно три месяца. В мае 2017 года в новом здании уже проходили мероприятия в рамках саммита НАТО.

Изначально переезд организации был запланирован на 2017 год. Однако его пришлось отложить из-за проблем с сетевой инфраструктурой.

Темы: НАТО
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