НАТО переезжает в новую штаб-квартиру за 1,2 млрд евро

НАТО начинает переезд в новую штаб-квартиру, стоимость которой оценивается приблизительно в 1,2 млрд евро.

Об этом, ссылаясь на агентство dpa, пишет DW.com.

В ближайшие три месяца НАТО переведет 4000 своих сотрудников и дипломатов в новую штаб-квартиру в Брюсселе. Здание находится неподалеку от предыдущей штаб-квартиры альянса.

Как сообщил представитель НАТО, перевод сотрудников и дипломатов в новую штаб-квартиру должен занять примерно три месяца. В мае 2017 года в новом здании уже проходили мероприятия в рамках саммита НАТО.

Изначально переезд организации был запланирован на 2017 год. Однако его пришлось отложить из-за проблем с сетевой инфраструктурой.