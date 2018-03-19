Транспорт працює нормально, а без світла – 129 населених пунктів

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Понеділок, 19 березня 2018, 08:56

Через сніг, налипання мокрого снігу й пориви вітру залишаються знеструмленими 129 населених пунктів у 7 областях України.

Про це станом на 7 ранку 19 березня повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У Запорізькій області без електропостачання після вихідних залишається 40 населених пунктів, у Миколаївській – 35, у Донецькій – 22, у Дніпропетровській – 17, в Одеській – 10, у Херсонській – 3, в Кіровоградській – 2.

Між тим, аеропорти та морські торгівельні порти працюють у штатному режимі.

Рух автомобільного транспорту на автодорогах також забезпечено.

Для забезпечення проїзду, розчистки автодоріг та надання допомоги у буксируванні транспорту на території України залучено 1 310 одиниць техніки та 2 110 осіб.

Підрозділи ДСНС провели буксирування 308 автотранспортних засобів і надали допомогу 483 громадянам.

У Державному агентстві автомобільних доріг України працює Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

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Теми: погода дороги енергетика
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